ЦПД: Росія за літо створила запас ракет для обстрілів України взимку

Росія упродовж літа зробила запас ракет для обстрілів України взимку.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом всієї зими. Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу гадати в експертному середовищі і в медіа над датами, коли буде черговий", — пише Коваленко.

Він додає, що наразі важливо не ігнорувати повітряні тривоги. Водночас, за словами Коваленка, Україна має ресурс для відбиття ворожих атак.

"Також потрібно знищувати тилові склади, аеродроми стратегічної авіації, ВПК ворога", — наголошує він.