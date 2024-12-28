Головне за ніч та ранок суботи, 28 грудня: понад 160 ворожих штурмів, втрати армії РФ за 2024 рік

Нічна повітряна атака, 162 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, атака на склад "шахедів" на Орловщині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового.

Ворог атакував 20 разів за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі.

Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 23 авіаційних удари, скинувши 27 КАБ на росію. Українські захисники відбили 22 атаки окупаційних військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1690 окупантів, 7 танків, 29 артсистем та 19 броньовиків. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 784 200 солдатів та понад 9650 танків.

Про інші втрати ворога – в новині.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив на своїй сторінці у Telegram про влучання ворожого ударного безпілотника у дах багатоповерхового будинку в Миколаєві.

На місці інциденту виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Згодом стало відомо, що в будинку частково зруйнований дах, вибиті вікна.

У ніч на 28 грудня РФ атакувала Україну 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів з району Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Станом на 8.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Сили оборони 26 грудня знищили склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе “Shahed”, який складався з низки бетонних захищених споруд.

"26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил рф в Орловській області", — ідеться у повідомленні Генштабу. ЗСУ.

Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе "Shahed", який складався з низки бетонних захищених споруд.

Операція Сил оборони суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом запровадив в Україні нове свято - День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття.

У документі глава держави аргументує потребу у його відзначенні "зміцненням єдності та злагоди українського народу, утвердженням української національної та громадянської ідентичності, сприянням вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів та національних меншин України, засвідченням поваги до їхнього внеску у відстоювання суверенітету і незалежності України".

Днем міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття в Україні стане 21 травня - в ООН це офіційно Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!