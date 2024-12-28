ЄІБ надав 55 млн євро на відновлення соціальної інфраструктури України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав 55 млн євро фінансування під гарантії ЄС для "Програми з відновлення України" на реконструкцію лікарень, соціального житла, навчальних закладів, систем опалення, водопостачання та водовідведення, а також іншої критично важливої соціальної інфраструктури у 2025 році та в подальшому.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Із цих коштів профінансують реалізацію 151 субпроєкту, запланованого в межах програми, на території Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Це внесок, який є частиною пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, розробленого у співпраці з Європейською комісією.

Як зазначили у ЄІБ, цей транш допоможе громадам відновити критичну інфраструктуру – оновити школи, лікарні, системи опалення, житло, об’єкти водопостачання та водовідведення, а також інші важливі послуги для громадян.

"Програма з відновлення України" – це рамковий кредит ЄІБ у розмірі 340 млн євро, підтриманий грантом технічної допомоги ЄС, спрямований на допомогу громадам у відновленні життєво важливої соціальної інфраструктури. Програму впроваджує Міністерство розвитку громад та територій України у співпраці з Міністерством фінансів. Управління субпроєктами з відновлення здійснюється місцевою владою, а ПРООН в Україні забезпечує технічну допомогу для прискорення їх реалізації.

У 2024 році в межах "Програми з відновлення України" успішно завершили кілька субпроєктів, зокрема йдеться про станцію очищення води в Бучі на Київщині, дві школи у Вінницькій області, дитяче інфекційне відділення у Житомирській області, а тепер і каналізаційний напірний колектор у Жмеринці, що на Вінничині. Реконструкцію цього каналізаційного колектора завершили 25 грудня, а загальна вартість субпроєкту становила 526 тис. євро. Це оновлення гарантує надійне транспортування стічних вод протягом наступних 50 років, покращуючи санітарні умови, громадське здоров’я та захист довкілля для понад 33 тис. мешканців Жмеринки, зокрема 4 000 внутрішньо переміщених осіб.