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В Україні проведуть масштабне опитування роботодавців щодо кадрових потреб

Вперше буде досліджуватися ставлення до найму на роботу пенсіонерів, а також працевлаштовувати жінок у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

В Україні проведуть масштабне опитування роботодавців щодо кадрових потреб
Фото: ukrinform.ua

Державна служба зайнятості започаткувала опитування роботодавців для вивчення поточної та перспективної потреби підприємств у працівниках.

Про це повідомило Міністерство економіки. 

Окремо фахівці вивчатимуть готовність бізнесу до залучення кадрів серед ветеранської спільноти, а також створення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених громадян. 

Вперше буде досліджуватися ставлення підприємців до найму або повернення на роботу людей пенсійного віку, а також спроможність та бажання працевлаштовувати жінок у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

"Результатом анкетування має стати подальше удосконалення роботи служби, програм сприяння зайнятості, впровадження проєктів щодо стимулювання роботодавця задля збереження та створення нових робочих місць. І, як наслідок, зменшення структурного безробіття", - зазначили в Мінекономіки. 

Дослідженням планується охопити понад 50 тис. представників малого, середнього та великого бізнесу, що працюють у різних сферах та мають в структурі до 5 млн працівників.

"Служба зайнятості опитає вдвічі більше роботодавців, ніж торік. І ми отримаємо зріз по різних сферах діяльності і підприємствах різних форм власності, куди та яким чином нам далі рухатися, щоб задовольнити запит і потреби роботодавців, а також працевлаштувати тих, хто шукає роботу. Тобто ця аналітика буде для нас певною дорожньою картою на 2025 рік. І ми розраховуємо на відверті розгорнуті відповіді і щодо очікувань від служби, і щодо оцінки діяльності, щоб ми могли оперативно реагувати", - прокоментувала директорка Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк.

Також зазначається, що результати опитування допоможуть оцінити рівень готовності служби до інтеграції в трудовий процес різних соціальних груп, зокрема - людей з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни. Це виявити наявні перепони, що заважають рівному доступу до працевлаштування, а також визначити, які заходи необхідно запровадити для забезпечення інклюзивного середовища та безбар'єрності. 

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