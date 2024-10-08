​Мінінфраструктури підписало меморандуми з 17 компаніями про працевлаштування водійок -далекобійниць

Найбільші українські компанії долучаються до проєкту з підготовки та працевлаштування жінок-водійок, ініційованого Міністерством розвитку громад та територій. Зокрема, готовність бути партнерами проєкту висловили 24 компанії, з них 17 – вже підписали меморандуми про співпрацю.

Про це повідомила Урядовий портал.

Готовність стати партнерами проєкту висловили компанії: Volvo Trucks, Metro Cash&Carry, Fozzy Group, Novus, ТОВ "Кроноспан Рівне", ТОВ "Негабарит-сервіс", ТОВ "Транс-логістик", АТП-2004 (Кернел), ТОВ "Вантажсервіс" (Небесна криниця), БАЛК-ТРАНС, Novus, АТ "Укрпошта", ТОВ "В2В Логістик", ПП "Ріо-Транс", ПАТ "МХП", ТОВ "Ерідон", VITAGRO, ТОВ "Аграрні системні технології".

Відповідно до Меморандуму, Фундація інституційного розвитку, що реалізує проєкт, забезпечить навчання жінок для отримання водійських посвідчень категорії С або СЕ, з урахуванням вимог ринку та чинного законодавства.

Після завершення навчання компанії-партнери розглядатимуть кандидатури випускниць на відкриті вакансії.

Меморандум став ще одним важливим кроком у напрямку інтеграції жінок у сферу логістики та транспортних перевезень, а також політичним сигналом про готовність України впроваджувати сучасні, інклюзивні та прогресивні політики.