НАБУ обіцяє покращити систему захисту викривачів корупції

Національне антикорупційне бюро проведе аналіз чинної системи захисту викривачів для вдосконалення та адаптування її до міжнародних стандартів та нормативно-правових актів Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Ціллю аналізу є покращення механізмів реагування на можливі порушення прав викривачів, підняття рівня довіри потенційних викривачів до уповноважених осіб Національного бюро, а також забезпечення високих стандартів захисту для тих, хто повідомляє про протиправні дії або бездіяльність інших осіб", - йдеться в повідомлені.

Також зазначається, що оцінювання є актуальним у контексті реагування на останні події щодо тиску на викривачів, які мали місце у НАБУ.

"Ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо забезпечити безпечніше середовище для викривачів у Національному бюро та підвищити ефективність його роботи", - додали в НАБУ.

Що таке Інститут викривачів корупції

Інститут викривачів, який працює в багатьох країнах світу, запровадили в Україні ще 2014 року, коли парламент ухвалив базовий закон про боротьбу з корупцією. З 2020 року його удосконалили: викривач отримав більше гарантій захисту й може претендувати на 10% винагороди, якщо є відповідне судове рішення.

Перший прецедент стався минулої осені - Вищий антикорупційний суд ухвалив компенсувати виплату винагороди "агентові НАБУ". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Викривачі корупції: як це працює". Також читайте про те, як стати викривачем корупції.

6 вересня 2023 року НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції. Цей ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах. Інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам з питань запобігання та виявлення корупції. На початку року до Порталу додали Міністерство оборони. А в лютому НАЗК підключило до Порталу ще 144 організації - доступ до ресурсу отримали 17 міністерств, 18 ОВА, 4 обласних і 7 міських рад.

У жовтні цього року НАЗК вперше виплатило гроші викривачу корупції. Гроші отримав військовослужбовець Андрій Бойко, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.