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На порталі Дія знову доступний сервіс бронювання

Втім, бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів поки що недоступне. 

На порталі Дія знову доступний сервіс бронювання
На порталі Дія знову доступний сервіс бронювання (ілюстративне фото)
Фото: informator.ua

Керівники критично важливих підприємств та підприємств можуть знову забронювати своїх співробітників через портал Дія.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Уточнюється, що забронювати військовозобов’язаних можна за новими правилами, які діють з 1 грудня 2024 року. 

Втім, бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів поки що недоступне. Триває робота над відновленням повного функціоналу сервісу.

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Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що від початку роботи сервісу через портал Дія було заброньовано майже 400 тис. військовозобов’язаних. З них понад 71,5 тис. були заброньовані з 1 грудня за новими правилами. 

  • На порталі Дія відновили можливість отримати дозвіл на виконання будівельних робіт або ж внести зміни до вже виданого дозволу. 
  • Кабінет міністрів схвалив постанову №1489 про автоматичне подовження чинного бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше, ніж 28 лютого 2025 року. Це пов'язано з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.
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