Українці у листопаді отримали майже вдвічі більше національного кешбеку, ніж у жовтні

Українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва за листопад – це майже вдвічі більше, ніж за жовтень, повідомляє Мінекономіки.
Середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину. Кількість отримувачів кешбеку збільшилася на 800 тис. порівняно з попереднім місяцем і склала майже 2 млн людей.
“Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва. Звертаємо вашу увагу, що виплати за грудень і січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років – 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку – 24%, а старшого (60+) – 16%.
Майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку Дія або накопичили менше 2 гривень. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.
Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повязано з особливостями бюджетного процесу. Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі. Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку для виплат у застосунку Дія. Перевіряти нарахування кешбеку можна також у Дії.
Ключові цифри програми станом на 25 грудня 2024 року
- 7,9 млн громадян долучилися до програми.
- Кількість карток Національний кешбек – 8,6 млн.
- 4,2 млн карток активовано в Дії для майбутніх виплат.
- 388 млн грн – загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми (за три місяці).
- У програмі беруть участь 1665 виробників.
- Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.
- У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.
Національний кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю українських товарів зі спеціального переліку в магазинах-учасниках програми. Кошти надходять на картку для виплат Національний кешбек. Зняти готівку з такої картки неможливо. Щоб перевірити, чи є кешбек на товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Також товари з кешбеком маркуються спеціальними позначками в торгових мережах.
Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:
- Подати заявку на участь у програмі через мобільний застосунок уповноваженого банку або звернутися до відділення – перелік банків на сайті програми.
- Відкрити фізичну або віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою та активувати її в Дії.
Кошти можна витратити на оплату послуг: комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» і продаються в торгових точках-учасниках програми – перелік на сайті. Також кошти можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ через благодійні фонди та волонтерські організації.
Мета програми – підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку – 3000 гривень на місяць.
Громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть також використати її для отримання допомоги від держави за програмою “Зимова єПідтримка”.