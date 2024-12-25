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Українці у листопаді отримали майже вдвічі більше національного кешбеку, ніж у жовтні

Середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину.

Українці у листопаді отримали майже вдвічі більше національного кешбеку, ніж у жовтні
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва за листопад – це майже вдвічі більше, ніж за жовтень, повідомляє Мінекономіки. 

Середня виплата зросла з 97 до 116 грн на людину. Кількість отримувачів кешбеку збільшилася на 800 тис. порівняно з попереднім місяцем і склала майже 2 млн людей. 

“Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва. Звертаємо вашу увагу, що виплати за грудень і січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років – 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку – 24%, а старшого (60+) – 16%.   

Майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку Дія або накопичили менше 2 гривень. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.    

Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це повязано з особливостями бюджетного процесу. Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі. Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку для виплат у застосунку Дія. Перевіряти нарахування кешбеку можна також у Дії. 

Ключові цифри програми станом на 25 грудня 2024 року

  • 7,9 млн громадян долучилися до програми.
  • Кількість карток Національний кешбек – 8,6 млн.
  • 4,2 млн карток активовано в Дії для майбутніх виплат.
  • 388 млн грн – загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми (за три місяці).
  • У програмі беруть участь 1665 виробників. 
  • Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.
  • У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Національний кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю українських товарів зі спеціального переліку в магазинах-учасниках програми. Кошти надходять на картку для виплат Національний кешбек. Зняти готівку з такої картки неможливо. Щоб перевірити, чи є кешбек на товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Також товари з кешбеком маркуються спеціальними позначками в торгових мережах.

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно

  • Подати заявку на участь у програмі через мобільний застосунок уповноваженого банку або звернутися до відділення – перелік банків на сайті програми.
  • Відкрити фізичну або віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою та активувати її в Дії.  

Кошти можна витратити на оплату послуг: комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» і продаються в торгових точках-учасниках програми – перелік на сайті. Також кошти можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ через благодійні фонди та волонтерські організації.  

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Мета програми – підтримка українців і стимулювання попиту на товари місцевого виробництва. Держава нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Максимальна сума кешбеку – 3000 гривень на місяць.

Громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть також використати її для отримання допомоги від держави за програмою “Зимова єПідтримка”.

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