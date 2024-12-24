Шмигаль: Україна завершує 2024 рік в умовах фінансової стійкості

"За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна завершує 2024 рік в умовах фінансової стійкості.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що понад 16 млрд євро Україна отримала від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility. Майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.

"Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш", - нагадав Шмигаль.

Пряма бюджетна підтримка, за словами прем'єра, за цей рік складе близько 41 млрд доларів. За 11 місяців 2024 року понад 510 млрд грн з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 млрд грн - на програму державних медичних гарантій, 163 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам.