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Україна отримала від Євросоюзу другий транш у розмірі 150 млн євро

Україна отримала гроші у межах угоди щодо підтримки швидкого відновлення на загальну суму 300 млн євро.

Україна отримала від Євросоюзу другий транш у розмірі 150 млн євро
Денис Шмигаль
Фото: ОПУ

Україна отримала від Євросоюзу 150 млн євро.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти будуть спрямовані на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, відновлення інфраструктури, підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

Це другий транш у межах Угоди між Україною та ЄС щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання нашій державі 300 млн євро.

Прем’єр подякував країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови країни.

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  • Нещодавно Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку.
  • Також Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.
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