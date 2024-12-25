Україна отримала від Євросоюзу другий транш у розмірі 150 млн євро

Україна отримала від Євросоюзу 150 млн євро.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти будуть спрямовані на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, відновлення інфраструктури, підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.
Це другий транш у межах Угоди між Україною та ЄС щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання нашій державі 300 млн євро.
Прем’єр подякував країнам та інституціям ЄС за важливу підтримку відбудови країни.
- Нещодавно Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку.
- Також Україні від США надійшов 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.