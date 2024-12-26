Україна у листопаді-грудні отримала від Японії близько 1,2 млрд доларів через проєкти Світового банку

Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти надійшли у листопаді-грудні й спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
- 602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення.
- 400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України.
- 250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору.
- 220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я.
- 200 млн доларів – проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.
Нещодавно посол України у Японії Сергій Корсунський розповів в інтерв’ю LB.ua, як Японія допомагала і допомагає Україні під час війни. Японія є другою країною, після США, за обсягом допомоги Україні в фінансовому секторі. На сьогодні фінансова допомога від Японії вже досягла 15 млрд доларів.