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Україна у листопаді-грудні отримала від Японії близько 1,2 млрд доларів через проєкти Світового банку

Кошти спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

Україна у листопаді-грудні отримала від Японії близько 1,2 млрд доларів через проєкти Світового банку
Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Кошти надійшли у листопаді-грудні й спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

  • 602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення.
  • 400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України.
  • 250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору. 
  • 220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я. 
  • 200 млн доларів – проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

Нещодавно посол України у Японії Сергій Корсунський розповів в інтерв’ю LB.ua, як Японія допомагала і допомагає Україні під час війни. Японія є другою країною, після США, за обсягом допомоги Україні в фінансовому секторі. На сьогодні фінансова допомога від Японії вже досягла 15 млрд доларів.

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