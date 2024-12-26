Україна у листопаді-грудні отримала від Японії близько 1,2 млрд доларів через проєкти Світового банку

Кошти спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти надійшли у листопаді-грудні й спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення.

400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України.

250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору.

220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я.

200 млн доларів – проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

Нещодавно посол України у Японії Сергій Корсунський розповів в інтерв’ю LB.ua, як Японія допомагала і допомагає Україні під час війни. Японія є другою країною, після США, за обсягом допомоги Україні в фінансовому секторі. На сьогодні фінансова допомога від Японії вже досягла 15 млрд доларів.