Японія є другою країною, після США, за обсягом допомоги Україні в фінансовому секторі. На сьогодні фінансова допомога від Японії вже досягла 15 млрд доларів.

Посол України у Японії Сергій Корсунський, який був призначений на цю посаду з 14 квітня 2020 року і був звільнений указом президента 21 грудня 2024 року, однак буде обіймати посаду до призначення наступника, розповів в інтерв’ю LB.ua, як Японія допомагала і допомагає Україні під час війни.

Сергій Корсунський розповів, що вже багато років існував і існує такий двосторонній механізм, який називається Координаційна рада по співробітництву між японською федерацією бізнесу “Кейданрен” (Keidanren), яка об'єднує всі найбільші компанії Японії, та Міністерством економіки України. Але з 2019 року цей механізм не працював, зокрема через ковід та велику війну.

Врешті нещодавно було проведено засідання цієї Координаційної ради.

“Мені було дуже важливо, поки я працюю в Японії, поновити цю співпрацю, тому що це фактично такий дійовий робочий рівень економічного діалогу”, – сказав Корсунський.

Українська сторона провела зустріч з цілою низкою нових міністрів уряду Японії і взяла участь у двох бізнес-форумах в Токіо і Осаці.

Серед іншого, була зустріч з японським міністром інфраструктури, транспорту, землі і туризму. Японська сторона запропонувала Україні створити двосторонній механізм по діалогу в галузі інфраструктури.

На 26 грудня запланована перша зустріч онлайн на рівні заступників міністрів інфраструктури України і Японії. Головна мета – це залучення потужних японських компаній які вміють будувати.

“Японські компанії вміють будувати все так, щоб воно стояло століття і не падало на голову водіям. Я маю на увазі мости. Щоб це все з'явилося в Україні, як тільки буде перемир'я і можна буде приступити до масштабних проєктів”, – розповів Корсунський.

Також Японія допомагає Україні підтримувати критичну інфраструктуру, зокрема поставками потужних трансформаторів і турбогенераторів. Зараз такі поставки збільшилися, оскільки вже йдуть з японських заводів у Європі.

Крім того, парламент Японії затвердив допомогу Україні, яка передбачає замовлення спецтехніки та обладнання для Укргідроенерго та Укренерго і сонячних електростанцій для критичної інфраструктури.

Також є програма щодо забезпечення рейками “Укрзалізниці” для відновлення залізничного покриття після бойових дій.

Водночас Японія є другою країною, після США, за обсягом допомоги Україні в фінансовому секторі. На сьогодні фінансова допомога від Японії вже досягла 15 млрд доларів з урахуванням нещодавніх 3-х млрд, які увійшли в пакет G7 по використанню під гарантії заморожених російських активів.

Значна частина цих коштів надходять в Україну через Світовий банк. Там визначені напрямки там механізми використання цих коштів.

“Наскільки я знаю, їх не можна використовувати на потреби армії [...] Те, що дають донори, ці кошти використовуються на підтримку бюджетних програм, які не стосуються оборони”, – пояснив Корсунський.