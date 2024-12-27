Росіяни завдали удар по Запоріжжю

Іван Федоров на місці російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня

В ніч на 27 грудня російська окупаційна армія завдала удару по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області”, - написав Федоров.

Начальник ОВА зазначив, що станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Масштаби руйнувань, завданих російським ударом, встановлюються.