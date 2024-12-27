Росіяни завдали удар по Запоріжжю

В ніч на 27 грудня російська окупаційна армія завдала удару по Запоріжжю.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області”, - написав Федоров.
Начальник ОВА зазначив, що станом на зараз інформації про постраждалих немає.
Масштаби руйнувань, завданих російським ударом, встановлюються.
- Вночі 20 грудня ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами по Запоріжжю. У результаті ворожої агресії постраждали 3 жінки та 12-річний хлопчик.
- Вдень 10 грудня російська армія завдала удару по центральній частині Запоріжжя. Повністю зруйновано приватну лікарню, пошкоджено сусідні будівлі та машини. 11 людей загинули, ще 22 людини поранені, зокрема дівчинка 5 років.