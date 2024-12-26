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Окупанти платять “поліції” за затриманих, які укладають контракт з російською армією

Перед “поліцаями” поставили план, який становить 10% від усіх затриманих в регіоні. 

Окупанти платять “поліції” за затриманих, які укладають контракт з російською армією
Окупанти платять “поліції” за затриманих, які укладають контракт з російською армією (ілюстративне фото)
Фото: Центр нацспротиву

На ТОТ України загарбники намагаються завербувати підозрюваних у кримінальних правопорушеннях до лав армії РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Так, слідчий який дотисне підозрюваного у справі укласти контракт зі ЗС РФ в обмін на зняття обвинувачень отримує 10 тис. рублів премії. Таким чином репресивний апарат МВС окупантів зацікавлений в тиску на затриманих й зафіксовані випадки фізичного побиття з вимогою укладати контракти”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед “поліцаями” поставили план - він становить 10% від усіх затриманих в регіоні. 

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Таким способом окупанти планують виконати план з мобілізації на ТОТ, оскільки зараз він провалений через небажання місцевих мешканців служити в армії загарбників.

В Центрі нацспротиву наголосили, що вербування мешканців ТОТ є порушенням міжнародного права.

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