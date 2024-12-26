Окупанти платять “поліції” за затриманих, які укладають контракт з російською армією

На ТОТ України загарбники намагаються завербувати підозрюваних у кримінальних правопорушеннях до лав армії РФ.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“Так, слідчий який дотисне підозрюваного у справі укласти контракт зі ЗС РФ в обмін на зняття обвинувачень отримує 10 тис. рублів премії. Таким чином репресивний апарат МВС окупантів зацікавлений в тиску на затриманих й зафіксовані випадки фізичного побиття з вимогою укладати контракти”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перед “поліцаями” поставили план - він становить 10% від усіх затриманих в регіоні.
Таким способом окупанти планують виконати план з мобілізації на ТОТ, оскільки зараз він провалений через небажання місцевих мешканців служити в армії загарбників.
В Центрі нацспротиву наголосили, що вербування мешканців ТОТ є порушенням міжнародного права.