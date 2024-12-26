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Міноборони розпочало тестування пункту управління підрозділами, які оснащені БпЛА

Тестування відбувається спільно з українським виробником.

Міноборони розпочало тестування пункту управління підрозділами, які оснащені БпЛА
Міноборони розпочало тестування пункту управління підрозділами, які оснащені БпЛА
Фото: Пресслужба Міноборони

Міністерство оборони України та український виробник розпочали тестування пункту управління підрозділами, які оснащені БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що серед вимог Міноборони – максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та РЕБ. 

Також він має забезпечувати управління підрозділами безпілотних систем за будь-яких погодних умов, як в стаціонарний умовах, так і під час руху. 

“Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування”, - зазначили в Міноборони. 

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Уточнюється, що базою для цієї розробки має бути повнопривідний спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності.

“Новий зразок техніки пройде випробування, його оцінять командири бойових підрозділів. Якщо розробка відповідатиме вимогам – кодифікуємо і вона зможе піти у серійне виробництво”, – розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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