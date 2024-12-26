Міноборони розпочало тестування пункту управління підрозділами, які оснащені БпЛА

Міністерство оборони України та український виробник розпочали тестування пункту управління підрозділами, які оснащені БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що серед вимог Міноборони – максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв’язку та РЕБ.

Також він має забезпечувати управління підрозділами безпілотних систем за будь-яких погодних умов, як в стаціонарний умовах, так і під час руху.

“Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швидко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування”, - зазначили в Міноборони.

Уточнюється, що базою для цієї розробки має бути повнопривідний спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності.

“Новий зразок техніки пройде випробування, його оцінять командири бойових підрозділів. Якщо розробка відповідатиме вимогам – кодифікуємо і вона зможе піти у серійне виробництво”, – розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.