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Оборонці неба збили 20 ворожих дронів, ще 11 – локаційно втрачені

Усього окупанти запустили 31 ударний безпілотник. 

Оборонці неба збили 20 ворожих дронів, ще 11 – локаційно втрачені
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 26 грудня 2024 року оборонці збили 20 ворожих безпілотників. Ще 11 – локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, противник атакував 31-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово, що у РФ. 

Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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