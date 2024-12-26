Оборонці неба збили 20 ворожих дронів, ще 11 – локаційно втрачені

У ніч на 26 грудня 2024 року оборонці збили 20 ворожих безпілотників. Ще 11 – локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, противник атакував 31-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.