Від ворожих обстрілів постраждали 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Молодіжне, Зеленівка, Іванівка, Токарівка, Інженерне, Білозерка, Кізомис, Гончарне, Широка Балка, Томина Балка, Тягинка, Вірівка, Нововоронцовка, Кар'єрне, Миколаївка, Михайлівка, Ольгівка, Золота Балка, Львове, Республіканець, Монастирське, Зміївка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

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