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Від ворожих обстрілів постраждали 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Окупанти били по соціальній інфраструктурі та  житлових кварталах населених пунктів області.

Від ворожих обстрілів постраждали 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Упродовж доби від російських обстрілів постраждали 27 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Комишани, Молодіжне, Зеленівка, Іванівка, Токарівка, Інженерне, Білозерка, Кізомис, Гончарне, Широка Балка, Томина Балка, Тягинка, Вірівка, Нововоронцовка, Кар'єрне, Миколаївка, Михайлівка, Ольгівка, Золота Балка, Львове, Республіканець, Монастирське, Зміївка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та  житлових кварталах населених пунктів області.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

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