На південному напрямку армія РФ збільшила кількість артобстрілів, — Сили оборони

Минулої доби російська армія збільшила кількість артилерійських обстрілів на третину на піденних напрямках фронту.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Ворог із самого ранку завдав комбінованого ракетного удару. Наші захисники неба... доволі активно попрацювали. Проте і минула доба була доволі неспокійною в нашій операційній зоні, тому що ворог продовжив артилерійські обстріли і збільшив їх приблизно на третину", — каже Волошин.

За його словами, наразі кількість артилерійських обстрілів збільшилася на сотню — від 250 до 370 ударів. Водночас на Времівському напрямку кількість ворожих штурмів дещо зменшилась.

"На Времівському напрямку стало на 10 штурмів менше — не 44, а 34. Щодо Херсонського чи так званого Придніпровського напрямку, то на ньому ситуація вже декілька тижнів залишається приблизно однаковою: ворог провів чотири штурмові дії", — додає речник.

За його словами, на цьому напрямку російська армія щодня проводить від п'яти до семи штурмів. Водночас кількість обстрілів ворогом Херсона і прилеглих населених пунктів на правому березі Дніпра дронами, керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами не зменшується.