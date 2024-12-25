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На південному напрямку армія РФ збільшила кількість артобстрілів, — Сили оборони

Водночас ворог зменшив кількість штурмів на Времівському напрямку.

На південному напрямку армія РФ збільшила кількість артобстрілів, — Сили оборони
війна з Росією
Фото: Генштаб

Минулої доби російська армія збільшила кількість артилерійських обстрілів на третину на піденних напрямках фронту.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Ворог із самого ранку завдав комбінованого ракетного удару. Наші захисники неба... доволі активно попрацювали. Проте і минула доба була доволі неспокійною в нашій операційній зоні, тому що ворог продовжив артилерійські обстріли і збільшив їх приблизно на третину", — каже Волошин.

За його словами, наразі кількість артилерійських обстрілів збільшилася на сотню — від 250 до 370 ударів. Водночас на Времівському напрямку кількість ворожих штурмів дещо зменшилась.

"На Времівському напрямку стало на 10 штурмів менше — не 44, а 34. Щодо Херсонського чи так званого Придніпровського напрямку, то на ньому ситуація вже декілька тижнів залишається приблизно однаковою: ворог провів чотири штурмові дії", — додає речник.

За його словами, на цьому напрямку російська армія щодня проводить від п'яти до семи штурмів. Водночас кількість обстрілів ворогом Херсона і прилеглих населених пунктів на правому березі Дніпра дронами, керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами не зменшується.

  • Від початку доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив. На Времівському напрямку відбулося 17 ворожих штурмів поблизу Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки, ще вісім штурмів продовжуються до цього часу. 
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