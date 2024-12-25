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Президент Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки

Іудеї почали відзначати одне з найбільших свят, яке триватиме вісім днів.  

Президент Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський привітав всіх іудеїв зі святом Хануки та запалив разом із рабинами України першу ханукальну свічку. 

Про це глава держави написав у соцмережах.

"Сьогодні і Різдво, і початок Хануки. Це дуже добре, що в Україні ми можемо з повагою одне до одного відзначати такі свята, спілкуватись, разом жити й бажати різним людям однієї перемоги – перемоги світла над темрявою", — ідеться у повідомленні.

Президент разом із рабинами України запалив ханукальні свічки. Святкову ханукальну менору Володимиру Зеленському подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації в грудні торік.

"Вітаю єврейську громаду зі святом. Бажаю іудейським родинам миру, радості та щедрої долі. Нехай ханукія горить у кожній оселі, надає сил і наповнює новими надіями, зміцнює віру в силу правди та справедливості", — додає Зеленський.

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