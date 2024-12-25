Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові на подвір'ї виявили виявлено нерозірвану Х-59

Вибухотехніки працюють над знешкодженням небезпечного об'єкту.

У Харкові на подвір'ї виявили виявлено нерозірвану Х-59
Російська ракета Х-59
Фото: скриншот відео

У дворі одного із домогосподарств в Харкові виявили нерозірвану російську ракету Х-59.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові у дворі приватного будинку виявлено російську ракету Х-59, яка не розірвалася. На щастя, ніхто не постраждав. 

"Вибухотехніки працюють над знешкодженням", — написав Синєгубов.

Харків, як і Україна в цілому, сьогодні вранці 25 грудня пережив чергову масову ракетну атаку по обʼєктах енергетики. Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по обʼєктах електроенергетики. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies