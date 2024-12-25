У Харкові на подвір'ї виявили виявлено нерозірвану Х-59

У дворі одного із домогосподарств в Харкові виявили нерозірвану російську ракету Х-59.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові у дворі приватного будинку виявлено російську ракету Х-59, яка не розірвалася. На щастя, ніхто не постраждав.

"Вибухотехніки працюють над знешкодженням", — написав Синєгубов.

Харків, як і Україна в цілому, сьогодні вранці 25 грудня пережив чергову масову ракетну атаку по обʼєктах енергетики. Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по обʼєктах електроенергетики.