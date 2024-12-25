ОВА: у Покровську досі залишається 7,5 тисяч цивільних

Впродовж тижня з міста Покровськ на Донеччині вдалося евакуювати близько трьох тисяч цивільних, водночас у місті досі залишається ще 7,5 тис. жителів.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Покровську зараз залишається 7,5 тис. людей, понад 3 тис. людей за тиждень виїхали. Дітей ми вивезли всіх — минулого тижня було 16 дітей, зараз дітей у місті Покровську немає", — каже Філашкін.

Водночас, в усіх населених пунктах Покровської громади залишається 11 тисяч осіб, зокрема 27 дітей.

"У цьому напрямі працюємо, я думаю, ми сподіваємося, що найближчим часом ми всіх дітей вивеземо. В місті Покровську працюють іще деякі магазинчики, деякі банкомати ще залишаються працювати", — додає очільник ОВА.

Філашкін наголошує, що наріз ситуація біля Покровська складна, ворог перебуває приблизно за 3 км від міста.

Також, у Часовому Ярі залишаються 249 жителів, місто практично перетворилося в руїни. Люди живуть у підвальних приміщеннях.

"Міста Часів Яр майже не існує. 249 людей залишаються в підвальних приміщеннях. Жодного цілого будинку немає. Заїхати до людей можливості такої майже взагалі немає. Якщо двічі на тиждень виходить зранку заїхати, завести людям питну воду й гуманітарну допомогу, продуктові роботи, це дуже добре. Найскладніша обстановка, місто майже повністю зруйноване, і люди звідти не виїжджають", — розповідає Філашкін.