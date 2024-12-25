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Дрони СБУ підірвали склад боєприпасів на полігоні “Кадамовський” в Ростовській області, – джерела

Цей полігон є одним із найбільших в Росії. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку.

Дрони СБУ підірвали склад боєприпасів на полігоні “Кадамовський” в Ростовській області, – джерела
Фото: скрин

Дрони СБУ днями підірвали склад боєприпасів на полігоні “Кадамовський” в Ростовській області, повідомили джерела LB.ua. 

На відео видно потужний вибух після влучання дронів Служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів. 

Джерела зазначають, що внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. 

Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.

Нагадаємо, сьогодні СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині. Пункт управління знаходився у покинутій цивільній будівлі.

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