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СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині

Пункт управління знаходився у покинутій цивільній будівлі.

СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині
Фото: скрин

СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління 810-ї бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині. 

“Цієї ночі Збройні Сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї ОБрМП зс рф, який знаходиться у покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов”, – повідомив СтратКом ЗСУ.

Відомство зазначає, що дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей ворога координувати операції проти України. 

“ЗСУ можуть завдати ураження будь-де та будь-коли для захисту українського народу від російської агресії”, – повідомив СтратКом ЗСУ.

Тим часом російські телеграм-канали пишуть про ймовірні удари ракетами HIMARS по Льгову.  Місцевий губернатор каже про 4 загиблих і 5 поранених. 

Раніше журналіст Бутусов повідомив, що у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську 20 грудня було знищено штаб 155-ї бригади морпіхів. Саме прапор 155-ї бригади розгорнули за Путіним під час пресконференції.

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