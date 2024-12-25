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Укренерго: через обстріл до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії

На всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

Укренерго: через обстріл до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії
Рятувальники гасять пожежу на місці удару, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України в Telegram

Сьогодні, 25 грудня, через російський обстріл до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Вночі та вранці Росія здійснила тринадцяту від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики. Унаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання. 

Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії. З графіками вимушеного застосування обмежень можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах. В Укренерго просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після попередніх ворожих ракетно-дронових атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається", – зазначили у компанії. 

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. 

  • Під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів. Ціллю окупантів знову була наша енергетика. 
  • Зокрема унаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. 
  • Унаслідок сьогоднішньої ранкової російської атаки частина Івано-Франківської області залишилася без електропостачання.
  • Через ворожу атаку по енергооб'єктах Дніпропетровщини загинула людина.
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