Укренерго: через обстріл до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії

На всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи.

Сьогодні, 25 грудня, через російський обстріл до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Вночі та вранці Росія здійснила тринадцяту від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики. Унаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії. З графіками вимушеного застосування обмежень можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах. В Укренерго просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після попередніх ворожих ракетно-дронових атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається", – зазначили у компанії.

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.