Укренерго: через обстріл до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії

Сьогодні, 25 грудня, через російський обстріл до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Вночі та вранці Росія здійснила тринадцяту від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики. Унаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.
Сьогодні до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії. З графіками вимушеного застосування обмежень можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах. В Укренерго просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після попередніх ворожих ракетно-дронових атак, у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається", – зазначили у компанії.
Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.
- Під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів. Ціллю окупантів знову була наша енергетика.
- Зокрема унаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
- Унаслідок сьогоднішньої ранкової російської атаки частина Івано-Франківської області залишилася без електропостачання.
- Через ворожу атаку по енергооб'єктах Дніпропетровщини загинула людина.