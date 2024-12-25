Генштаб: ситуація на фронті складна, за добу відбулося 266 боїв

Розпочалась тисяча тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксували 266 бойових зіткнень.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу відчутних втрат", – йдеться у повідомленні Генштабу.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ. Крім цього, здійснив 4385 обстрілів, з них 140 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене Поле, Темирівка, Покровськ, Жовте, Костянтинопіль, Троїцьке, Горіхове, Удачне, Щербаки та Новоолександрівка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого.

Чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій здійснили загарбники на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області, де за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.