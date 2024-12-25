Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини, загинула людина

Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини. Через ворожі обстріли загинула людина, а ще троє – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Червоний Маяк, Микільське, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Тягинка, Миколаївка, Львове, Монастирське, Михайлівка, Токарівка, Новотягинка, Олександрівка, Вірівка, Іванівка, Садове, Зимівник, Благовіщенське, Приозерне, Молодіжне, Бургунка, Зеленівка, Янтарне, Саблуківка, Зміївка, Золота Балка, Придніпровське, Веселе, Ольгівка, Заможне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили автомийку, гараж та приватні автомобілі.