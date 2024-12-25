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Сили оборони знищили за добу 1600 окупантів

Усього від початку вторгнення армія РФ втратила близько 779 320 солдатів.

Сили оборони знищили за добу 1600 окупантів
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

За добу Сили оборони ліквідували 1600 окупантів, 4 ворожі танки, 8 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 779 320 (+1600) осіб,
  • танків ‒ 9628 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19923 (+8) од,
  • артилерійських систем – 21333 (+10) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20908 (+74),
  • крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32117 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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