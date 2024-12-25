Сили оборони знищили за добу 1600 окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1600 окупантів, 4 ворожі танки, 8 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 779 320 (+1600) осіб,
- танків ‒ 9628 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19923 (+8) од,
- артилерійських систем – 21333 (+10) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20908 (+74),
- крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32117 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).
Дані уточнюються.