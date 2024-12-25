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​Росіяни завдали масованого ракетного удару по Харкову, постраждали люди

Армія РФ завдала щонайменше сім ударів. 

​Росіяни завдали масованого ракетного удару по Харкову, постраждали люди
обстріли Харкова, фото ілюстративне
Фото: ДСНС Харківської області

На світанку 25 грудня окупанти балістикою атакували Харків. Армія РФ завдала щонайменше 7 ударів. Постраждали троє людей. 

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Терехов повідомив про трьох постраждалих: одного у Салтівському районі міста, та ще двох – у Салтівському, які знаходяться у важкому стані. 

Один із постраждалих – це 39-річний цивільний чоловік. Унаслідок після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. 

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