Жительку Запорізької області затримали за підозрою в організації замовного вбивства

Мешканка Запорізької області замовила вбивство ексчоловіка та двох його родичів, щоб заволодіти грошима жертви.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, запоріжанка після “невдалого”, на її думку, розлучення вирішила покращити свій майновий стан за рахунок свого колишнього чоловіка–військового, звільненого з лав ЗСУ через важке поранення. Підозрювана підшукала людину, яка за винагороду погодилась його вбити та забрати гроші”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка передала “виконавцю вбивства” адресу проживання, маршрути пересування містом, а також місця, де ексчоловік зберігає 30 млн гривень готівкою.

За вбивство вона пообіцяла половину від цією суми. На щастя, “кілер” співпрацював з прокуратурою та поліцією.

У грудні 2024 року організували імітацію вбивства ексчоловіка та його брата, а виконання вбивства їхньої матері було відкладено на потім.

Жінці повідомлено про підозру в організації та керуванні готуванням вчинення розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та умисного вбивства двох або більше осіб, з корисливих мотивів, на замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

За рішенням суду підозрювана перебуває під вартою.