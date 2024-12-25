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На Дніпропетровщині ворог поранив 17 людей, вбив одну та пошкодив лінію електропередач

Пошкоджені будинки, сонячні панелі, понівечені понад два десятки авто. 

На Дніпропетровщині ворог поранив 17 людей, вбив одну та пошкодив лінію електропередач
Наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

За добу на Дніпропетровщині росіяни вбили одну людину, поранили 17, пошкодили лінію електропередач, будинки, авто та сонячні панелі.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, від ранку російська армія масовано атакує Дніпропетровщину. Намагається знищити енергосистему регіону.

Вночі у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. Загинув 43-річний чоловік. 17 людей постраждали, серед них дівчата 14 та 16 років. Госпіталізовані 12 поранених. 

У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи. Ще 4 багатоквартирних будинки пошкоджені. Понівечені й 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто.

Наслідки атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

Ще раз агресор обстріляв Нікопольщину з артилерії. Поцілив по Червоногригорівській громаді. Побиті 4 приватні будинки, господарська споруда, 40 сонячних панелей та лінії електропередач.

Там агиблих і поранених немає.

  • Учора за день російська окупаційна армія 35 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та безпілотниками. 
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