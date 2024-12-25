Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
ЗМІ: Україна розробляє ракету, здатну завдати удару по Москві
ЗМІ: Україна розробляє ракету, здатну завдати удару по Москві
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: РФ атакувала Україну понад 70 ракетами, захисники збили більш як 50

Також окупанти запустили понад сотню ударних безпілотників. 

Зеленський: РФ атакувала Україну понад 70 ракетами, захисники збили більш як 50
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів.

Про це він розповів у телеграмі. 

"Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів", – написав глава держави і додав, що ціллю окупантів знову була наша енергетика.  

За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

"Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво", – наголосив президент. 

  • На світанку 25 грудня окупанти балістикою атакували Харків. Армія РФ завдала щонайменше 7 ударів. Постраждали люди. 
  • У ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання після російської атаки. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies