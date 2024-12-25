Унаслідок російської атаки частина Прикарпаття залишилася без електропостачання (оновлено)

Унаслідок сьогоднішньої ранкової російської атаки частина Івано-Франківської області залишилася без електропостачання.

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Вона повідомила, що під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. На щастя, обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

"Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого. У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву. Але світло завжди перемагає", – написала вона у телеграмі.

Оновлення. Пізніше Онищук повідомила, що електропостачання в області відновлено. Без світла перебували жителі Калуша, Бурштина та Івано-Франківська.

Завдяки злагодженій роботі енергетиків наразі всі споживачі заживлені.