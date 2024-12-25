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Унаслідок російської атаки частина Прикарпаття залишилася без електропостачання (оновлено)

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Унаслідок російської атаки частина Прикарпаття залишилася без електропостачання (оновлено)
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Унаслідок сьогоднішньої ранкової російської атаки частина Івано-Франківської області залишилася без електропостачання.

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. 

Вона повідомила, що під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. На щастя, обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

"Різдвяний ранок вкотре показав, що для країни-агресорки немає нічого святого. У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву. Але світло завжди перемагає", – написала вона у телеграмі. 

Оновлення. Пізніше Онищук повідомила, що електропостачання в області відновлено. Без світла перебували жителі Калуша, Бурштина та Івано-Франківська.

Завдяки злагодженій роботі енергетиків наразі всі споживачі заживлені.

  • Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО.
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