Через ворожу атаку по енергооб'єктах Дніпропетровщини загинула людина

Сьогодні, 25 грудня, через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина.
Про це написав у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина. Співчуття рідним та близьким. На Дніпропетровщині знову тривога – будьте у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні.
- За добу на Дніпропетровщині росіяни вбили одну людину, поранили 17, пошкодили лінію електропередач, будинки, авто та сонячні панелі.
- Під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів.