Через ворожу атаку по енергооб'єктах Дніпропетровщини загинула людина

Сьогодні, 25 грудня, через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина.

Про це написав у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина. Співчуття рідним та близьким. На Дніпропетровщині знову тривога – будьте у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні.