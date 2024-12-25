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Через ворожу атаку по енергооб'єктах Дніпропетровщини загинула людина

Ворог завдав ракетного удару. 

Через ворожу атаку по енергооб'єктах Дніпропетровщини загинула людина
Насальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Сьогодні, 25 грудня, через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина. 

Про це написав у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина. Співчуття рідним та близьким. На Дніпропетровщині знову тривога – будьте у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні. 

  • За добу на Дніпропетровщині росіяни вбили одну людину, поранили 17, пошкодили лінію електропередач, будинки, авто та сонячні панелі.
  • Під час сьогоднішньої атаки росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та більш як сотнею ударних дронів.
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