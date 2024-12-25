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Головне за ніч так ранок середи, 25 грудня: ракетна атака ворога, 266 боїв на фронті, "Укренерго" запровадило графіки

У Харкові великі проблеми з опаленням, пошкоджено обладнання ДТЕК, ФОПам дозволили платити податки по-новому з січня.

Головне за ніч так ранок середи, 25 грудня: ракетна атака ворога, 266 боїв на фронті, "Укренерго" запровадило графіки
Наслідки обстрілу інфрастуктури ДТЕК, ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Росіяни у ніч та ранок Різдва вдалися до чергової масованої атаки на Україну: Повітряні Сили ще близько другої години ночі повідомили про активність стратегічної авіації ворога, пізніше було підтверджено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Зрештою, як розповів у соцмережах Президент України Володимир Зеленський, окупанти застосувати понад 70 ракет, більш як 50 з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Харків зазнав обстрілу балістичними ракетами, є інформація про щонайменше шістьох постраждалих. За словами мера Ігоря Терехова, ворог цілив у котельні, ТЕЦ та інші об'єкти енергетики. Значна частина міста залишається без опалення, проте налагоджена робота міського електротранспорту.

На Дніпропетровщині через ворожу атаку на енергетичні об'єкти загинула людина. Також відомо про 17 постраждалих у регіоні, пошкоджено лінію електропередач.

Під атакою опинилися критична та соціальна інфраструктура Херсонщини, загинула одна людина, ще троє дістали поранень.

Компанія ДТЕК заявила про серйозне пошкодження свого обладнання внаслідок ракетних ударів. Відчутно постраждали теплоелектростанції, енергетики розпочали усунення наслідків на об'єктах.

"Укренерго" запровадило графіки погодинного відключення електроенергії, які діятимуть до кінця доби. 

Генеральний штаб ЗСУ прозвітував щодо складної ситуації на фронті. За добу відбулося 266 бойових зіткнень, ворогом здійснено понад 4300 обстрілів. Детальна інформація за напрямками - у новині

За добу було ліквідовано 1600 окупантів. Втрати Росії у техніці склали 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що під час масованого обстрілу України російська ракета порушила повітряний простір її держави

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого підвищення податків для фізичних осіб-підприємців передбачено не "заднім числом", а з 1 січня 2025 року. 

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими оприлюднив інформацію про 184 українців, які загинули в російському полоні від початку вторгнення до жовтня 2024 року.

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