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Терехов: ворог запустив 12 ракет по енергетиці Харкова, значна частина міста без опалення, є постраждалі

На теперішній час постраждали чотири людини.

Терехов: ворог запустив 12 ракет по енергетиці Харкова, значна частина міста без опалення, є постраждалі
Ігор Терехов
Фото: скрин відео

Харків, як і Україна в цілому, сьогодні вранці 25 грудня пережив чергову масову ракетну атаку по обʼєктах енергетики, повідомив мер міста Ігор Терехов. 

“Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по наших котельнях, по наших ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики. Паралельно з обстрілом Харкова під ударами ворога опинилася і вся енергетика країни”, – написав мер. 

Він зазначив, що внаслідок обстрілу НЕК “Укренерго” введені спеціальні графіки відключення світла у Харкові. Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго. 

Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення.  На теперішній час постраждали чотири людини. 

Також вранці Харків атакували кілька “шахедів” – постраждали приватні житлові будинки. 

Мер зазначив, що вдалося забезпечити нормальну роботу міського електротранспорту. 

“Всі наші профільні комунальні служби працюватимуть для того, аби утримати тепло та перезапустити систему опалення. Ми працюватимемо цілодобово для того, аби якнайшвидше відновити нормальне життя у місті”, – повідомив Терехов. 

Він додав, що зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним. 

Мер закликав харківʼян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, зберігати тепло у своїх домівках. 

  • Президент Зеленський повідомив, що вранці РФ атакувала Україну понад 70 ракетами, захисники збили більш як 50. Також окупанти запустили понад сотню ударних безпілотників.
  • Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що у трьох областях унаслідок обстрілу абоненти залишилися без тепла.
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