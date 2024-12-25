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Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

Президент подякував воїнам та їхнім родинам і наголосив, що Україна має завжди пам’ятати полеглих захисників і захисниць.

Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин воїнів, які удостоєні цього звання посмертно, повідомляє Офіс президента. 

“Ми продовжуємо традицію вдячності найбільш сміливим нашим людям – українським Героям, які проявили себе у надзвичайному – у захисті України, у захисті наших людей. І які заслуговують на незмінну шану від усіх нас, від усієї України”, – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на житло: 26 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Медичних сил, а також чотири – представникам Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Президент подякував воїнам та їхнім родинам і наголосив, що Україна має завжди пам’ятати полеглих захисників і захисниць.

“Ми можемо бути впевнені, що Україна вистоїть саме завдяки таким людям – таким Героям, які роблять надзвичайне, щоб Україна могла жити своїм звичайним життям, як і будь-яка інша нація у світі. Життям незалежної, вільної, самостійної держави”, – підсумував Зеленський.

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