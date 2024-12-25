Президент подякував воїнам та їхнім родинам і наголосив, що Україна має завжди пам’ятати полеглих захисників і захисниць.

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин воїнів, які удостоєні цього звання посмертно, повідомляє Офіс президента.

“Ми продовжуємо традицію вдячності найбільш сміливим нашим людям – українським Героям, які проявили себе у надзвичайному – у захисті України, у захисті наших людей. І які заслуговують на незмінну шану від усіх нас, від усієї України”, – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на житло: 26 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Медичних сил, а також чотири – представникам Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Президент подякував воїнам та їхнім родинам і наголосив, що Україна має завжди пам’ятати полеглих захисників і захисниць.

“Ми можемо бути впевнені, що Україна вистоїть саме завдяки таким людям – таким Героям, які роблять надзвичайне, щоб Україна могла жити своїм звичайним життям, як і будь-яка інша нація у світі. Життям незалежної, вільної, самостійної держави”, – підсумував Зеленський.