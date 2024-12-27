Всього до реєстру було внесено відомості про понад 70 тис. осіб.

Майже 60 тисяч людей вважаються зниклими безвісті за особливих обставин (ілюстративне фото)

Наразі в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебуває майже 60 тис. осіб.

Про це повідомив начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Дмитро Богатюк, передає Укрінформ.

"З моменту (початку - ред.) дії Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до нього було внесено відомості про понад 70 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісти. Станом на сьогодні близько 60 тисяч досі перебуває в активному розшуку", - сказав Богатюк.,

Він уточнив, що інші громадяни - це або ті, хто вже були повернуті живими додому, або, на жаль, ті, яких ідентифікували серед загиблих.