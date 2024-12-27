Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР

Це, ймовірно, перший такий випадок на фронті.

Фото від джерел серед українських військових, на яких десятки загиблих армії РФ на Курському напрямку, серед них є солдати з КНД

Національна служба розвідки Республіки Корея підтвердила, що українські війська взяли в полон пораненого північнокорейського солдата.

Як пише The Guardian, зображення бранця активно поширюється у соцмережах, але офіційно українська влада не повідомляла про випадок взяття у полон військового армії КНДР. Натомість у Сеулі стверджують, що це перший полонений з диктаторської частини півострова, якого вдалося затримати українським Силам оборони. Найімовірніше, це сталося у Курській області Росії.

Загалом розвідки говорять про застосування Кремлем 11 тисяч солдатів з КНДР. За українськими даними, більш ніж 3 тисячі з них вже втрачені вбитими та пораненими.