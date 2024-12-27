За минулу добу Сили оборони ліквідували 1650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 782 510 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 782510 (+1650) осіб
- танків ‒ 9644 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 19951 (+18)
- артилерійських систем – 21379 (+22)
- РСЗВ – 1256 (+0)
- засоби ППО ‒ 1032 (+1)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20999 (+28)
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32262 (+82)
- спеціальна техніка ‒ 3668 (+1)
Дані уточнюються