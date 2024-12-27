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Сили оборони ліквідували 1650 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 782 510 військових. 

Сили оборони ліквідували 1650 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 782 510 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 782510 (+1650) осіб 
  • танків ‒ 9644 (+14)  
  • бойових броньованих машин ‒ 19951 (+18) 
  • артилерійських систем – 21379 (+22)  
  • РСЗВ – 1256 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1032 (+1)  
  • літаків – 369 (+0)  
  • гелікоптерів  – 329 (+0)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20999 (+28) 
  • крилаті ракети  ‒ 3003 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)  
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32262 (+82)  
  • спеціальна техніка  ‒ 3668 (+1)

Дані уточнюються 

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