Румунія допоможе Молдові з імпортом електроенергії у січні

Румунія за рахунок екпорту покриє більшу частину (62%) потреб Молдови у січні 2025 року, пише News Maker.
Більша частина потреб Молдови в електроенергії, 62%, покриватиметься за рахунок імпорту з Румунії, ще близько 30% забезпечать ТЕЦ і місцеві виробники енергії з поновлюваних джерел.
Компанія Energocom у січні забезпечить потреби Правобережної частини Молдови в електроенергії за рахунок місцевого виробництва та імпорту з Румунії.
Очікується, що ТЕЦ у Кишиневі та Бєльцях вироблять понад 127 тис. МВт-год (близько 28% загального споживання). Відновлювані джерела енергії забезпечать ще 46 тис. МВт-год (або близько 10%). Однак їхня ефективність залежить від погодних умов, тому їх не можна вважати надійними та постійними, зазначили в уряді.
Решту обсягу електрики— 283 тис. МВт-год, або близько 62% — Молдова імпортує з Румунії.
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