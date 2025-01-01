Румунія допоможе Молдові з імпортом електроенергії у січні

Румунія за рахунок екпорту покриє більшу частину (62%) потреб Молдови у січні 2025 року, пише News Maker.

Більша частина потреб Молдови в електроенергії, 62%, покриватиметься за рахунок імпорту з Румунії, ще близько 30% забезпечать ТЕЦ і місцеві виробники енергії з поновлюваних джерел.

Компанія Energocom у січні забезпечить потреби Правобережної частини Молдови в електроенергії за рахунок місцевого виробництва та імпорту з Румунії.

Очікується, що ТЕЦ у Кишиневі та Бєльцях вироблять понад 127 тис. МВт-год (близько 28% загального споживання). Відновлювані джерела енергії забезпечать ще 46 тис. МВт-год (або близько 10%). Однак їхня ефективність залежить від погодних умов, тому їх не можна вважати надійними та постійними, зазначили в уряді.

Решту обсягу електрики— 283 тис. МВт-год, або близько 62% — Молдова імпортує з Румунії.