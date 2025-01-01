Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Територія щирості
Територія щирості
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
ГоловнаСвіт

У Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та пораненні

Після цього водій вийшов з авто і почав стріляти. Поліція намагається нейтралізувати нападника.

У Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі та пораненні
Фото: скрін

Щонайменше 10 людей загинули вранці в середу, 1 січня, коли автомобіль в'їхав у натовп на вулиці Бурбон у французькому кварталі Нового Орлеана, передає CBS News.

Популярний туристичний район був повний людей у перші години новорічного дня.

Свідки розповіли репортерові CBS News, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп на Бурбон-стріт, а потім водій вийшов і почав стріляти, а поліція відповіла вогнем.

У заяві, опублікованій в Інтернеті, повідомляється, що 30 людей були доставлені в районні лікарні з травмами, а 10 осіб загинули.

Представник поліції Нового Орлеана повідомив CBS News, що "початкові повідомлення свідчать про те, що автомобіль, схоже, врізався в групу людей. Кількість постраждалих невідома, але є повідомлення про загиблих".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies