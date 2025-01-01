У Швейцарії – новий президент

У 2025 році міністерка фінансів Карін Келлер-Зуттер стала десятою жінкою-президентом Швейцарської Конфедерації, пише SwissInfo.

В її особі представниця німецькомовного кантону Санкт-Гален вперше за останні 40 років обіймає посаду президента. Останнім представником кантону на цій посаді був Курт Фурглер у 1985 році.

У новорічному зверненні 1 січня Келлер-Зуттер наголосила на важливості компромісу і скромності у політиці країни.

«Якби у Швейцарії не було такого смирення перед демократією, коли рішення народу має підтримувати кожен, навіть якщо він думає інакше, то тоді кожен референдум призводив би до суспільних потрясінь. Швейцарія є країною компромісу. Компроміс вимагає усвідомлення того, що інші теж мають свої законні інтереси. Невідомо, що принесе нам новий 2025 рік, але Швейцарія цілком може зустріти цей рік із внутрішньою впевненістю», - заявила президент.

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