У Швейцарії – новий президент

У 2025 році міністерка фінансів Карін Келлер-Зуттер стала десятою жінкою-президентом Швейцарської Конфедерації, пише SwissInfo.
В її особі представниця німецькомовного кантону Санкт-Гален вперше за останні 40 років обіймає посаду президента. Останнім представником кантону на цій посаді був Курт Фурглер у 1985 році.
У новорічному зверненні 1 січня Келлер-Зуттер наголосила на важливості компромісу і скромності у політиці країни.
«Якби у Швейцарії не було такого смирення перед демократією, коли рішення народу має підтримувати кожен, навіть якщо він думає інакше, то тоді кожен референдум призводив би до суспільних потрясінь. Швейцарія є країною компромісу. Компроміс вимагає усвідомлення того, що інші теж мають свої законні інтереси. Невідомо, що принесе нам новий 2025 рік, але Швейцарія цілком може зустріти цей рік із внутрішньою впевненістю», - заявила президент.
Що відомо про посаду президента Швейцарії
- Президент не має реальних повноважень – їх здійснює від імені всієї країни колективний орган, Федеральна рада (аналог уряду). Кожен із її семи членів стає президентом на рік на ротаційній основі.
- Окрім формального представництва Швейцарії за кордоном, президент головує на засіданнях Федеральної ради та виступає посередником у разі суперечок.
- Президент Швейцарії може ухвалювати одноосібні рішення чи віддати наказ про екстрені заходи тільки в екстрених ситуаціях – наприклад, якщо Федеральна рада з певних причин не може провести засідання.
- У 2023 році країну очолював Ален Берсе.
- У 2024-му – Віола Амгерд.