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У Швейцарії – новий президент

Країну у 2025 році очолила міністерка фінансів Карін Келлер-Зуттер.

У Швейцарії – новий президент
Карін Келлер-Зуттер
Фото: Facebook/Kanton St.Gallen

У 2025 році міністерка фінансів Карін Келлер-Зуттер стала десятою жінкою-президентом Швейцарської Конфедерації, пише SwissInfo.

В її особі представниця німецькомовного кантону Санкт-Гален вперше за останні 40 років обіймає посаду президента. Останнім представником кантону на цій посаді був Курт Фурглер у 1985 році.

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У новорічному зверненні 1 січня Келлер-Зуттер наголосила на важливості компромісу і скромності у політиці країни. 

«Якби у Швейцарії не було такого смирення перед демократією, коли рішення народу має підтримувати кожен, навіть якщо він думає інакше, то тоді кожен референдум призводив би до суспільних потрясінь. Швейцарія є країною компромісу. Компроміс вимагає усвідомлення того, що інші теж мають свої законні інтереси. Невідомо, що принесе нам новий 2025 рік, але Швейцарія цілком може зустріти цей рік із внутрішньою впевненістю», - заявила президент.

Що відомо про посаду президента Швейцарії

  • Президент не має реальних повноважень – їх здійснює від імені всієї країни колективний орган, Федеральна рада (аналог уряду). Кожен із її семи членів стає президентом на рік на ротаційній основі.
  • Окрім формального представництва Швейцарії за кордоном, президент головує на засіданнях Федеральної ради та виступає посередником у разі суперечок.
  • Президент Швейцарії може ухвалювати одноосібні рішення чи віддати наказ про екстрені заходи тільки в екстрених ситуаціях – наприклад, якщо Федеральна рада з певних причин не може провести засідання. 
  • У 2023 році країну очолював Ален Берсе.
  • У 2024-му – Віола Амгерд.
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