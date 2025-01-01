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Великобританія підготувала 200 українських льотчиків на F-16

Їх навчали інструктори Королівських ВПС.

Великобританія підготувала 200 українських льотчиків на F-16
Фото: Генштаб

200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на літаках-винищувачах F-16.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях.

Раніше агентство США з питань співробітництва у сфері безпеки повідомило про надання Державним департаментом згоди на продаж Україні обладнання для обслуговування винищувачів F-16. Зі свого боку відомство надало відповідну сертифікацію, про що повідомило Конгрес.

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