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Байден: ФБР розслідує наїзд автівки на натовп в Новому Орлеані як теракт

Джо Байден контролює перебіг розслідування інциденту в Новому Орлеані.

Байден: ФБР розслідує наїзд автівки на натовп в Новому Орлеані як теракт
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

У США розслідують наїзд автівки на людей під час святкування Нового року в ніч на 1 січня у Новому Орлеані як теракт.

Про це ідеться у заяві прездиента США Джо Байдена на сайті Білого дому.

Президент Байден зазначає, що він постійно на зв'язку з федеральними правоохоронними органами і командою внутрішньої безпеки. 

"ФБР бере на себе керівництво розслідуванням і розслідує цей інцидент як терористичний акт", — заявив Джо Байден.

Він додав, що отримуватиме оновлення щодо цього інциденту протягом дня та надасть більше інформації, коли вона стане доступною.

"Немає виправдання будь-якому насильству, і ми не терпітимемо жодних нападів на будь-яку спільноту нашої нації", — резюмував президент США.

  • Щонайменше 10 людей загинули вранці в середу, 1 січня, коли автомобіль в'їхав у натовп на вулиці Бурбон у французькому кварталі Нового Орлеана.
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