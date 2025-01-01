Байден: ФБР розслідує наїзд автівки на натовп в Новому Орлеані як теракт

У США розслідують наїзд автівки на людей під час святкування Нового року в ніч на 1 січня у Новому Орлеані як теракт.

Про це ідеться у заяві прездиента США Джо Байдена на сайті Білого дому.

Президент Байден зазначає, що він постійно на зв'язку з федеральними правоохоронними органами і командою внутрішньої безпеки.

"ФБР бере на себе керівництво розслідуванням і розслідує цей інцидент як терористичний акт", — заявив Джо Байден.

Він додав, що отримуватиме оновлення щодо цього інциденту протягом дня та надасть більше інформації, коли вона стане доступною.

"Немає виправдання будь-якому насильству, і ми не терпітимемо жодних нападів на будь-яку спільноту нашої нації", — резюмував президент США.