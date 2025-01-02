У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці
Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
Ворог атакував столицю і область. У Києві загинули двоє людей (оновлено)
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
Магнус Карлсен поділив титул чемпіона світу з бліц-шахів із росіянином
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
ГоловнаСвіт

Біля Trump Tower у Лас-Вегасі вибухнула Tesla Cybertruck

Водій загинув, постраждали семеро людей. 

Біля Trump Tower у Лас-Вегасі вибухнула Tesla Cybertruck
Trump Tower у Лас-Вегасі, видно дим від пожежі
Фото: Mirror

У Лас-Вегасі поблизу найвищої споруди міста - 64-поверхового готелю Trump Tower, що належить обраному президенту США Дональду Трампу, - вибухнув електропікап Tesla Cybertruck 2024 року випуску.

Як пише Reuters, інцидент розслідують як можливий теракт. Внаслідок вибуху загинув водій, який в цей час перебував за кермом, ще семеро людей зазнали незначних ушкоджень.

Власник Tesla Ілон Маск заявив, що команда спеціалістів компанії вивчає деталі трагедії. За словами мільярдера, "такого раніше ніколи не траплялося". 

Після вибуху на місці події виникла пожежа, на ліквідацію якої знадобився досить тривалий час - такі складні для гасіння загоряння, як кажуть експерти з конструкції автомобілів, є одним з недоліків електрокарів порівняно зі звичайними автівками.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies