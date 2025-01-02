Біля Trump Tower у Лас-Вегасі вибухнула Tesla Cybertruck

У Лас-Вегасі поблизу найвищої споруди міста - 64-поверхового готелю Trump Tower, що належить обраному президенту США Дональду Трампу, - вибухнув електропікап Tesla Cybertruck 2024 року випуску.

Як пише Reuters, інцидент розслідують як можливий теракт. Внаслідок вибуху загинув водій, який в цей час перебував за кермом, ще семеро людей зазнали незначних ушкоджень.

Власник Tesla Ілон Маск заявив, що команда спеціалістів компанії вивчає деталі трагедії. За словами мільярдера, "такого раніше ніколи не траплялося".

Після вибуху на місці події виникла пожежа, на ліквідацію якої знадобився досить тривалий час - такі складні для гасіння загоряння, як кажуть експерти з конструкції автомобілів, є одним з недоліків електрокарів порівняно зі звичайними автівками.