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У Швейцарії набрав чинності закон про заборону носити паранджу в публічних місцях

У березні 2021 року ініціативу проти паранджі на референдумі схвалили 51,2% швейцарців.

У Швейцарії набрав чинності закон про заборону носити паранджу в публічних місцях
Плакат ініціативи “Так – забороні паранджі”, Швейцарія, 16 лютого 2021
Фото: EPA/UPG

У Швейцарії набрати чинності закон про заборону носити паранджу у публічних місцях, передає SwissInfo.

Порушення можуть каратися штрафом у розмірі до 1000 швейцарських франків (близько 1143 доларів). 

Швейцарія приєднується до п’яти інших європейських країн, включаючи сусідні Францію та Австрію, які ввели таку заборону.

Ініціативу проти паранджі на референдумі схвалили 51,2% швейцарців у березні 2021 року. 

Винятки із закону включатимуть закриття обличчя з міркувань безпеки, погоди чи здоров’я. Вони також будуть дозволені в мистецьких і розважальних цілях і для реклами.

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