Ізраїль делегував представників до Катару для перемовин про припинення вогню у Газі

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомив про надання повноважень для представлення інтересів країни делегації, яка вирушить до Катару на черговий раунд непрямих перемовин із ХАМАС про припинення вогню у Смузі Гази.

Як пише Bloomberg, це буде остання спроба домовитися про перемир'я у війні, що триває понад рік, до початку другої президентської каденції Дональда Трампа у США.

Делегація складається зі співробітників розвідки Моссад, служби безпеки Шін-Бет та збройних сил Ізраїлю.

Водночас у ХАМАСі повідомили про завершення у четвер перемовин з єгипетськими посередниками у Каїрі. Результати цієї зустрічі невідомі.

Дональд Трамп попереджав, що палестинському угрупованню "буде непереливки", якщо угода про звільнення ізраїльських заручників не буде підписана до його вступу на посаду. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Катц заявив, що ХАМАС має відпустити заручників "скоро", інакше "зазнає ударів такої сили, яку Газа не бачила вже давно".