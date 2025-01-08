Немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, ‒ Трюдо

Попри провокативні заяви обраного президента США Дональда Трампа, Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів.
Про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який йде у відставку, написав на соцплатформі X.
“Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів”, ‒ заявив він.
Він зазначив, що працівники та громади в обох країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці.
There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025
Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.
Раніше Трамп запропонував "об'єднати" Сполучені Штати Америки і Канаду після того, як Джастін Трюдо оголосив про свою відставку. Республіканець вже заявляв, що Канада могла би стати "51-м штатом Америки".
- 6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії. Він також повідомив, що до 24 березня буде призупинена робота парламенту Канади.
- Торік у грудні один із колишніх ключових союзників Трюдо Джагміт Сінгх заявив, що ініціює у січні висловлення вотуму недовіри уряду. Глава НДП також сказав, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра на наступних виборах.
- Ліберальна партія Трюдо, як відомо, не має більшості в Палаті представників, і досі вона покладалася на голоси партії Сінгха, щоб ухвалювати закони та підтримувати уряд. Сінгх і Трюдо мали формальну угоду про співпрацю, але лідер НДП вийшов з угоди у вересні минулого року.