На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаСвіт

Немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, ‒ Трюдо

Працівники та громади в обох країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці, заявив канадський прем'єр-міністр.

Немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, ‒ Трюдо
Обраний президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Попри провокативні заяви обраного президента США Дональда Трампа, Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів.

Про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який йде у відставку, написав на соцплатформі X.

“Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів”, ‒ заявив він.

Він зазначив, що працівники та громади в обох країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці.

Раніше Трамп запропонував "об'єднати" Сполучені Штати Америки і Канаду після того, як Джастін Трюдо оголосив про свою відставку. Республіканець вже заявляв, що Канада могла би стати "51-м штатом Америки".

  • 6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії. Він також повідомив, що до 24 березня буде призупинена робота парламенту Канади. 
  • Торік у грудні один із колишніх ключових союзників Трюдо Джагміт Сінгх заявив, що ініціює у січні висловлення вотуму недовіри уряду. Глава НДП також сказав, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра на наступних виборах.
  • Ліберальна партія Трюдо, як відомо, не має більшості в Палаті представників, і досі вона покладалася на голоси партії Сінгха, щоб ухвалювати закони та підтримувати уряд. Сінгх і Трюдо мали формальну угоду про співпрацю, але лідер НДП вийшов з угоди у вересні минулого року.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies