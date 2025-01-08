Немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, ‒ Трюдо

Працівники та громади в обох країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці, заявив канадський прем'єр-міністр.

Попри провокативні заяви обраного президента США Дональда Трампа, Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів.

Про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який йде у відставку, написав на соцплатформі X.

“Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів”, ‒ заявив він.

Він зазначив, що працівники та громади в обох країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025

Раніше Трамп запропонував "об'єднати" Сполучені Штати Америки і Канаду після того, як Джастін Трюдо оголосив про свою відставку. Республіканець вже заявляв, що Канада могла би стати "51-м штатом Америки".