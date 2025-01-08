Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Китаї перевищила 120

Не менше 126 людей стали жертвами землетрусу в китайському Тибеті. Пошуки потерпілих проводять понад 14 000 рятувальників. Вдалося врятувати вже близько 400 людей, наводить BBC дані китайських державних медіа.
Землетрус відбувся у вівторок і пошкодив тисячі осель. Землетруси є поширеними в цьому регіоні, але цей став одним з найбільш смертоносних за роки.
За даними державної газети People's Daily, понад 30 000 мешканців евакуювали. За оцінками офіційних осіб, понад 3600 будівель зруйновано, і тисячі людей можуть залишитися без притулку.
Доступ до Тибету іноземних репортерів обмежено – аби відвідати цю місцевість, потрібен дозвіл уряду. Також там обмежено доступ до Інтернету. Великий масив доступних про землетрус даних – це інформація з контрольованих державою медіа.
"Тут будинки зроблені з бруду, тож коли землетрус почався... багато осель рухнули", – розповів у телефонній розмові AFP місцевий мешканець Санжі Данжі. Його супермаркет пошкодило внаслідок землетрусу.
Чоловік додав, що "швидкі" доставляли потерпілих до лікарень протягом дня.
У США магнітуду землетрусу оцінили в 7,1, а почав він на глибині близько 10 кілометрів. Поштовхи відчули і в Непалі та деяких сусідніх з Тибетом частинах Індії.