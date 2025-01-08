Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Китаї перевищила 120

У регіоні обмежено доступ до Інтернету, і іноземні репортери не можуть потрапити туди без дозволу влади, тож у питанні інформації про наслідки доводиться покладатися на офіційні повідомлення та державні медіа.

Не менше 126 людей стали жертвами землетрусу в китайському Тибеті. Пошуки потерпілих проводять понад 14 000 рятувальників. Вдалося врятувати вже близько 400 людей, наводить BBC дані китайських державних медіа.

Землетрус відбувся у вівторок і пошкодив тисячі осель. Землетруси є поширеними в цьому регіоні, але цей став одним з найбільш смертоносних за роки.

За даними державної газети People's Daily, понад 30 000 мешканців евакуювали. За оцінками офіційних осіб, понад 3600 будівель зруйновано, і тисячі людей можуть залишитися без притулку.

Доступ до Тибету іноземних репортерів обмежено – аби відвідати цю місцевість, потрібен дозвіл уряду. Також там обмежено доступ до Інтернету. Великий масив доступних про землетрус даних – це інформація з контрольованих державою медіа.

"Тут будинки зроблені з бруду, тож коли землетрус почався... багато осель рухнули", – розповів у телефонній розмові AFP місцевий мешканець Санжі Данжі. Його супермаркет пошкодило внаслідок землетрусу.

Чоловік додав, що "швидкі" доставляли потерпілих до лікарень протягом дня.

У США магнітуду землетрусу оцінили в 7,1, а почав він на глибині близько 10 кілометрів. Поштовхи відчули і в Непалі та деяких сусідніх з Тибетом частинах Індії.