​Reuters: російським танкерам, які перебувають під санкціями США, заборонили заходити в ряд портів Китаю

Ці порти є основними терміналами для імпорту підсанкційної нафти.

Китайська компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, які перебувають під американськими санкціями, відвідувати свою мережу портів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела серед трейдерів.

Shandong Port Group контролює основні порти на східному узбережжі Китаю. Йдеться, зокрема, про “Циндао”, “Жічжао” та “Яньтай”. Ці порти є основними терміналами для імпорту підсанкційної нафти.

Компанія заборонила причалювати, розвантажувати або надавати суднові послуги суднам із санкційного списку Міністерства фінансів США.

Зазначається, що минулого року провінція Шаньдунь імпортувала близько 1,74 млн барелів на день нафти з Ірану, Росії та Венесуели. Це близько 17% імпорту Китаю.

Перехід на використання непідсанкційних суден може збільшити витрати для нафтопереробників у Шаньдуні.