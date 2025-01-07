​Reuters: російським танкерам, які перебувають під санкціями США, заборонили заходити в ряд портів Китаю

Китайська компанія Shandong Port Group заборонила танкерам, які перебувають під американськими санкціями, відвідувати свою мережу портів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела серед трейдерів.
Shandong Port Group контролює основні порти на східному узбережжі Китаю. Йдеться, зокрема, про “Циндао”, “Жічжао” та “Яньтай”. Ці порти є основними терміналами для імпорту підсанкційної нафти.
Компанія заборонила причалювати, розвантажувати або надавати суднові послуги суднам із санкційного списку Міністерства фінансів США.
Зазначається, що минулого року провінція Шаньдунь імпортувала близько 1,74 млн барелів на день нафти з Ірану, Росії та Венесуели. Це близько 17% імпорту Китаю.
Перехід на використання непідсанкційних суден може збільшити витрати для нафтопереробників у Шаньдуні.
- Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається за вищою встановленої Заходом граничної ціни у 60 доларів США за барель.
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Раніше видання Washington Post писало про те, що президент США Джо Байден наприкінці своєї каденції має намір дати адміністрації свого наступника Дональда Трампа важелі впливу на Москву щодо переговорів про завершення війни в Україні. Йдеться про жорсткі санкції проти російської енергетики.
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Тим часом країни "Великої сімки" вивчають способи посилення цінового обмеження на російську нафту, аби більш ефективно обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України. Один із варіантів – повна заборона на переробку російської сирої нафти або ж зниження цінового порогу з нинішніх 60 доларів до 40 доларів за барель.
- Перед цим у останньому, 15-му пакеті санкцій Єврорада націлилася на тіньовий флот Путіна. Ці обмеження послаблюють російський військово-промисловий комплекс.